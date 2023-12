SLC Agricola Aktie: Lieber beobachten als handeln

Derzeit zahlt Slc Agricola höhere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Der Unterschied beträgt 2,82 Prozentpunkte (6,62 % gegenüber 3,8 %). Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Slc Agricola bei 7,45, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,38 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Slc Agricola-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,05 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (4,05 USD) weicht somit um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Selbst der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,88 USD) liegt mit dem letzten Schlusskurs nahe beieinander (+4,38 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Slc Agricola-Aktie damit in Bezug auf einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Slc Agricola festgestellt werden konnte. Da auch keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird das Unternehmen in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Zusammengefasst erhält Slc Agricola für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.