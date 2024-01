SLC Agricola Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Slc Agricola diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Slc Agricola derzeit bei 4,02 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 3,55 USD lag, was einem Abstand von -11,69 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 3,9 USD und einer Differenz von -8,97 Prozent schlecht ab. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Slc Agricola liegt bei 76,54, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,45 Euro für jeden Euro Gewinn von Slc Agricola zahlt. Dies ist 80 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der derzeit bei 37 liegt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung als "Gut".