SLC Agricola Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Slc Agricola liegt bei 58,82, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,5 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,45 Euro für jeden Euro Gewinn von Slc Agricola zahlt. Dies ist 76 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 30. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft und als unterbewertet betrachtet.

Die Dividendenrendite von Slc Agricola liegt derzeit bei 6,62 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,14 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Slc Agricola festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "neutral"-Rating bewertet.