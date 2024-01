SLANG Worldwide Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Slang Worldwide auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was darauf hinweist, dass Slang Worldwide neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 54,55 Punkten. Zusammenfassend wird Slang Worldwide für beide RSI-Betrachtungen als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Slang Worldwide in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Slang Worldwide. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt. Die Stärke der Diskussion sowie die Veränderung der Anzahl der Beiträge haben keine signifikanten Unterschiede aufgezeigt. Insgesamt wird Slang Worldwide daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Slang Worldwide-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht, wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Slang Worldwide-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.