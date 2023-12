SKiyaki Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Aktienkursanalyse: Skiyaki erhält neutrale Bewertung

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Skiyaki neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher erhält die Aktie die Gesamtbewertung "Neutral" in Bezug auf die Stimmungslage.

Eine technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Skiyaki-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 368,77 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 351 JPY liegt daher auf einem ähnlichen Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen niedrigeren Wert, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem neutralen Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Skiyaki liegt bei 52,17 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine überkaufte Situation, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant anders als üblich. Daher wird die Skiyaki-Aktie insgesamt mit einem neutralen Rating bewertet.