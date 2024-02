SKiyaki Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Skiyaki ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von Anlegern diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung für die Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Skiyaki wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut der Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Skiyaki-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert beträgt 87,5, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 52,73 führt zu einer Neutral-Einstufung für diesen Zeitraum, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Skiyaki-Aktie einen Wert von 371,88 JPY und die Aktie selbst notiert bei 348 JPY. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -6,42 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 355,78 JPY, was zu einem Abstand von -2,19 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.