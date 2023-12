SKiyaki Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Skiyaki-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 59, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert der letzten 25 Tage bei 71,98, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Marktteilnehmer zeigen sich in den sozialen Medien und Diskussionen neutral gegenüber Skiyaki, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen deuten auf eine vornehmlich neutrale Stimmung hin. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Skiyaki daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht ist der aktuelle Kurs der Skiyaki-Aktie von 338 JPY mit einer Entfernung von -8,24 Prozent vom GD200 (368,36 JPY) ein "Schlecht"-Signal und der GD50 liegt bei 404,64 JPY, was einen Abstand von -16,47 Prozent bedeutet. Somit wird der Kurs der Skiyaki-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Skiyaki in den letzten Wochen kaum verändert hat und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Skiyaki in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.