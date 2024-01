SK Telecom Aktie: In selten guter Lage!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Sk Telecom. An 13 Tagen zeigt das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Lediglich an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sk Telecom diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt positiv mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment erhält somit eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Sk Telecom-Aktie, beträgt der Wert aktuell 47, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 60,67 keine Über- oder Unterkauft-Situation an. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Sk Telecom-Aktie von 50100 KRW eine Entfernung von +7,9 Prozent vom GD200 (46431,43 KRW) auf, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen einen Kurs von 50380 KRW und somit ein "Neutral"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Sk Telecom-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Sk Telecom ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,78 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" von 15, erscheint die Aktie somit preisgünstig und erhält auf fundamentaler Basis ein "Gut".