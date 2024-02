SK Telecom Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Sk Telecom hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 16,94 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Telekommunikationsdienste liegt. Die durchschnittliche Rendite der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" betrug in diesem Zeitraum 10,08 Prozent, wobei Sk Telecom mit 6,86 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sk Telecom bei 10,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,57 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sk Telecom eine Dividendenrendite von 6,82 % aus, was 2,87 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt der Drahtlosen Telekommunikationsdienste liegt. Dieser mögliche Mehrertrag führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Sk Telecom liegt bei 27,27, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 32,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".