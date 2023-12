SK Telecom Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sk Telecom heran. Der RSI7 liegt bei 65,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Sk Telecom weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,25 und zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25. Insgesamt erhält das Sk Telecom-Wertpapier somit eine "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat Sk Telecom in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Damit ist Sk Telecom insgesamt als "Schlecht"-Wert zu bewerten.

Der gleitende Durchschnittskurs der Sk Telecom beläuft sich auf 47264,76 KRW, während die Aktie selbst einen Kurs von 50400 KRW erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,63 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 50284 KRW, was einen Abstand von +0,23 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtbewertung lautet daher "Gut".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Sk Telecom auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Sk Telecom aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Somit kann Sk Telecom hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden.