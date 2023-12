SK Telecom Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Sk Telecom-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 47295,76 KRW verzeichnet, was einem aktuellen Schlusskurs von 49900 KRW entspricht, was einer positiven "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht.

Auf der Grundlage der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 50327 KRW, und der letzte Schlusskurs weicht um -0,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Sk Telecom-Aktie führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Sk Telecom-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,9 liegt, während das Branchen-KGV bei 15,38 liegt, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In den letzten 12 Monaten konnte Sk Telecom eine Performance von 7,68 Prozent verzeichnen, was eine Outperformance von +7,21 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt Sk Telecom mit einer Überperformance von 17,07 Prozent deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Sk Telecom-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Sk Telecom beschäftigt hat, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine positive Bewertung der Sk Telecom-Aktie sowohl aus charttechnischer, fundamentaler als auch aus Anleger-Sicht.