SK TelecomADR Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Sk Telecom wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Drahtlosen Telekommunikationsdienste angesehen. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,78, was einem Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,05 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Sk Telecom derzeit bei 46470,43 KRW, während die Aktie selbst einen Kurs von 49150 KRW erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +5,77 Prozent und damit zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 50321 KRW, was einer Distanz von -2,33 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Hinsichtlich der Dividende weist Sk Telecom im Vergleich zum Branchendurchschnitt Drahtloser Telekommunikationsdienste eine Dividendenrendite von 6,56 % auf, was 2,36 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 4,2 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sk Telecom besonders positiv diskutiert, mit 13 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an einem Tag. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Sk Telecom insgesamt eine "Gut"-Bewertung.