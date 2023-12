SK TelecomADR Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Sk Telecom wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Sk Telecom weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,25, was bedeutet, dass Sk Telecom auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist. So erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Sk Telecom als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 9,9 liegt der Wert insgesamt 36 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment der "Drahtlosen Telekommunikationsdienste", der bei 15,48 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Sk Telecom eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,23 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Sk Telecom mit einer Rendite von 7,68 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" um mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche weist eine mittlere Rendite von 2,45 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, während Sk Telecom mit 5,23 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.