SK TelecomADR Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sk Telecom beträgt 9, was im Vergleich zum Branchenwert von 15,58 für drahtlose Telekommunikationsdienste unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Telekommunikationssektor hat Sk Telecom eine Rendite von 9,12 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die drahtlose Telekommunikationsdienste-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,5 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Sk Telecom mit 2,61 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Sk Telecom-Aktie mit 49250 KRW um +6,09 Prozent über dem GD200 (46424,93 KRW), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 50380 KRW, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,24 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Sk Telecom-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Sk Telecom weist eine Ausprägung von 84,85 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält die Aktie ein Rating von "Schlecht".