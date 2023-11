SK Target Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die technische Analyse der Sk Target-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 0,11 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,091 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -17,27 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,09 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,11 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote daher als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ist das Unternehmen ebenfalls als "Neutral" einzustufen, da die Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen rund um den Wert ansprechen. Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel zeigen weder positive noch negative Ausschläge.

Die Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt, dass der RSI der Sk Target bei einem Niveau von 100 als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 40 eine "Neutral"-Einschätzung aufweist. Insgesamt ergibt sich aus diesen Ergebnissen eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Sk Target in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen, ebenso wie die Diskussionsstärke, die keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gemessen hat. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Ergebnisse als "Neutral" bewertet.