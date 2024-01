SK Target Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die technische Analyse der Sk Target-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,085 HKD 22,73 Prozent unter dem GD200 (0,11 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage angibt, beträgt 0,09 HKD, was einem Abstand von -5,56 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Sk Target gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder eine positive noch negative Tendenz wurde in den sozialen Medien festgestellt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sk Target liegt bei 95,65, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 54,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Neutral" eingestuft.