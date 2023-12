SK Hynix Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Sk Hynix hat sich mit einem Kurs von 140900 KRW inzwischen um +8,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +22,2 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Sk Hynix im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Sk Hynix. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sk Hynix auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,96 % aus, was 0,48 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,44 % in der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung sind. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Neutral".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 23,08 Punkten, was bedeutet, dass die Sk Hynix-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Sk Hynix auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Sk Hynix eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.