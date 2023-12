SK Hynix Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die technische Analyse der Sk Hynix-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 141500 KRW 22,18 Prozent über dem GD200 (115815 KRW) liegt, was ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 130432 KRW, was einem Abstand von +8,49 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Sk Hynix-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Gleichzeitig wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sk Hynix überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sk Hynix zeigt mit einem Wert von 37,7 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 37,25 für 25 Tage eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.