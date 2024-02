SKYetwork Television Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse von Sky Network Television zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,41 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 2,6 AUD liegt, was einer Abweichung von +7,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 2,57 AUD, was einer Abweichung von +1,17 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Sky Network Television auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 38,1, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25 beträgt der Wert 45, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Anlegerstimmung auf sozialen Medien zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird daher die Aktie von Sky Network Television bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.