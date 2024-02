SKYetwork Television Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Sky Network Television-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 2,41 AUD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2,6 AUD, was einem Unterschied von +7,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,56 AUD wird analysiert und liegt mit einem Unterschied von +1,56 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Sky Network Television-Aktie einen Wert von 33,33, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 44 weist auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher auch für die RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die überwiegende Anzahl von neutralen Themen führt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Analysemethoden eine neutrale Bewertung für die Sky Network Television-Aktie.