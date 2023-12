SKYetwork Television Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Sky Network Television ist derzeit laut technischer Analyse ein "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs von 2,37 AUD zeigt eine positive Abweichung von +9,28 Prozent des aktuellen Kurses (2,59 AUD). Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 2,54 AUD, was einer Abweichung von +1,97 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Sky Network Television daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Sky Network Television als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 48,84 und der RSI25 beträgt 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie der Sky Network Television als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen hin.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Meinung in den sozialen Medien. In den letzten Tagen gab es jedoch weder starke positive noch negative Diskussionen über die Sky Network Television, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.