SKYX Platforms-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Skyx Platforms in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität aufwies, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Skyx Platforms in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Skyx Platforms-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 81 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 66,23, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Skyx Platforms.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Skyx Platforms-Aktie bei 1,29 USD liegt, was einen Abstand von -33,16 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 1,93 USD bedeutet. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein Abstand von -18,35 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Skyx Platforms wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuell zeigen sich die Anleger auch weiterhin überwiegend positiv gestimmt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.