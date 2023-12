SKYX Platforms Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Skyx Platforms hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, die laut technischer Analyse als "gut" einzustufen ist. Der aktuelle Kurs von 1,69 USD liegt um +10,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies deutet auf eine kurzfristig positive Entwicklung hin. Allerdings zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Tage (GD200) eine Distanz von -29,88 Prozent, was auf eine langfristig negative Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "neutral" eingestuft.

Die Einschätzung der Anlegerstimmung basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Meinungen. Die Mehrheit der Marktteilnehmer hatte in den letzten Tagen eine positive Einstellung gegenüber Skyx Platforms. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils positiv bewertet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daraus ergibt sich insgesamt eine "neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI (55,56 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (48,89 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird Skyx Platforms auch in diesem Punkt unserer Analyse als "neutral" bewertet.