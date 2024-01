SKYX Platforms Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Skyx Platforms hat in den letzten Tagen einen Kurs von 1,66 USD erreicht, was einen Abstand von +3,11 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -27,51 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Skyx Platforms-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Skyx Platforms-Aktie beträgt 41,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 50, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Skyx Platforms in den vergangenen Monaten eine eher neutrale Stimmung hervorgerufen hat. Die Diskussionsintensität war üblich, und es gab nur geringe Veränderungen in der Stimmung. Daher wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde die Skyx Platforms von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung für die Skyx Platforms-Aktie.