SKYX Platforms Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse zeigt, dass die Skyx Platforms derzeit kein gutes Rating hat. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,23 USD, während der Aktienkurs bei 1,62 USD liegt, was einer Abweichung von -27,35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,63 USD deutet auf eine Abweichung von -0,61 Prozent hin, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für den Skyx Platforms liegt bei 56,25, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Für den RSI25 ergibt sich eine ähnliche Einstufung von 52,63, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Bewertung durch Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt eine starke Veränderung der Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und die Diskussionsintensität eine aktuelle Bewertung der Skyx Platforms als "Neutral" bis "Schlecht".