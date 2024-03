SKYX Platforms Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das Sentiment und Buzz rund um Skyx Platforms hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, daher erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war größtenteils positiv, mit zehn Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur zwei Tagen mit neutraler Einstellung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Skyx Platforms liegt bei 42,31 für 7 Tage und bei 60,29 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs (1,29 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage (1,75 USD) liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,42 USD) erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Skyx Platforms-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Analyse des Sentiments, des RSI und der technischen Entwicklung.