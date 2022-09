SKYPlay wird mit ProBit Global global gelistet

Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -SEOUL, Südkorea, 06. September 2022 /PRNewswire/ Kündigte SKYPLAY Inc. (https://www.skyplay.io/) die Notierung seiner Kryptowährung SKP (SKYPlay Token) auf ProBit Global an, einer der weltweit führenden Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte.SKYPlay begann seine ersten Schritte in Richtung einer offiziellen Blockchain-Plattform, indem es SKP im vergangenen Mai auf MEXC Global gelistet hat. Nach der Notierung bei MEXC und ProBit Global plant das Unternehmen, den Prozess des Ausbaus seiner globalen Präsenz zu beschleunigen, da es weiterhin SKP an prominenten globalen und nationalen Kryptowährungsbörsen notiert.SKP, die Hauptwährung der SKYPlay-Plattform, nutzt das Polygon(MATIC)-Netzwerk, das als eine der besten Ethereum Layer 2-Blockchains niedrige Transaktionsgebühren, hohe Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bietet.Unter der Führung des Singapore-Konzerns wird SKYPLAY Inc. eine Vielzahl neuer Lifestyle-Inhalte sowie eine Reihe von eP2E-Spielen über SKYPlay veröffentlichen, die einfachste P2E- und NFT-Geschäftsplattform. Neben der Einführung von Coin Grid und der SKYPlay-Plattform werden in diesem Jahr zwei weitere Spiele veröffentlicht, darunter ein Spiel von Retrocat, das gerade die Unterzeichnung eines Onboarding-Vertrags mit SKYPlay angekündigt hat.Sang-ok Chang, CEO von SKYPLAY Inc. sagte: „SKYPlay hat die Community-Nutzer aus 170 Ländern mit Veranstaltungen und unterhaltsamen Aktivitäten erweitert. Während der gesamten Notierung auf ProBit Global sind wir froh, die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit zu demonstrieren, indem wir unsere konsistente Roadmap mit unserem Markenschlagwort, FUEL-uphold Fun, Utility und Easy-Inhalten, unter Beibehaltung der Liquidität der Plattform skizzieren."SKYPlaySKYPlay wird eine Vielzahl von Lifestyle-Inhalten anbieten, darunter einfache P2E-Spiele, Sport, Bildung, Musik und Kunst - all das wird über eine einfache NFT-Geschäftsplattform bereitgestellt, die für Mobilgeräte optimiert ist.SKYPlay bietet einen größeren und besseren Raum als ein einfaches Portal und ermutigt Benutzer und Dienstanbieter, in einem benutzerfreundlichen, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Ökosystem zu wachsen und zu gedeihen.ProBit GlobalProBit Global ist eine Top 20 Krypto-Börse weltweit, die unbegrenzten Zugang zum Handel und Kauf von Bitcoin, Ethereum und 600+ Altcoins in über 1000 Märkten bietet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1892189/SKYPLAY_X_ProBit_Global_ID_45f5c073b4a7.jpgPressekontakt:Sujin Hwang,lienh@skyplay.ioOriginal-Content von: SKYPlay, übermittelt durch news aktuell