AB SKF Aktie: Es wird konkret!

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Skf eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Skf insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Skf-Aktie beträgt aktuell 28, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 28,93 ebenfalls überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden bei der Bewertung berücksichtigt. Bei Skf zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Skf-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 188,14 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 204,4 SEK liegt, was einer Abweichung von +8,64 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 185,79 SEK über dem letzten Schlusskurs (+10,02 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Skf-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.