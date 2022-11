SKEMA Business School startet die „SKEMA Law School for Business"

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Paris (ots/PRNewswire) -Die SKEMA Business School eröffnete am 28. Oktober 2022 ihre Rechtsschule „SKEMA Law School for Business" in Belo Horizonte, Brasilien.Die Gründung der SKEMA Law School for Business ist Teil des SKY25-Strategieplans der Schule, der darauf abzielt, eine „umfassende" Institution zu entwickeln, die über Managementdisziplinen hinausgeht und auf transdisziplinäre Probleme reagiert. Dies geschieht durch die Gründung von drei neuen Schulen für Recht, künstliche Intelligenz und, in den kommenden Monaten, Geopolitik.Das Ziel der Law School in Belo Horizonte ist es, in den nächsten 20 Jahren angehende Fachkräfte mit einem globalen, multidisziplinären und technologischen Ansatz auszubilden, sodass sie in der Lage sind, in einem internationalen Umfeld mit einem multikulturellen Prisma zu agieren.Die SKEMA Law School for Business ist um mehrere Programme und Online-Kurse herum strukturiert:- Ein staatlich genehmigtes fünfjähriges Bachelor-Programm in Betriebswirtschaftslehre, der Studenten in Justizrecht, Technikrecht und Wirtschaftsrecht ausbildet.- Vier Programme zum Master of Science (MSc) mit mehreren Spezialisierungen: digitales Recht, Justizrecht und Technologie, Start-up-Recht, künstliche Intelligenz und Blockchain.- Ein Nano-Studium „Law and Artificial Intelligence" (Online-Kurs, offen für alle)Die Ausbildungsinhalte basieren auf einem Netzwerk von internationalen Forschern.Edgar Jacobs, Koordinator der Rechtskurse, sagt: „Die Stärke der SKEMA Law School for Business besteht darin, dass sie den Studenten völlig unterschiedliche berufliche Perspektiven an der Schnittstelle von Recht und neuen Technologien bietet, die sie bisher so nicht hatten. Das liegt daran, dass die SKEMA Law School for Business die traditionelle Rechtslehre mit allen Fachgebieten einer Business School kombinieren kann: Internationalität und Multikulturalität, Management, Ethik, neue Technologien, künstliche Intelligenz usw."Für Geneviève Poulingue, Dean der SKEMA in Brasilien, „konzentriert sich die Law School auf die Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen bei unseren Stundenten, die über die Grundlagen des Rechts hinausgehen, und zwar mit Schwerpunkt auf Innovationen in den Lehrplänen und den Lehrpraktiken. Unsere Absicht ist es, Fachleute auszubilden, die bereit sind, im globalen und digitalen Kontext zu arbeiten, und zwar mit Fokus auf Menschen, Vielfalt und Ethik, ohne dabei grundlegende und weiche Fähigkeiten zu vernachlässigen. In Brasilien ist dies eine ideale Kombination für einen hervorragenden Abschluss im Gebiet der Rechtswissenschaften."SKEMA ist seit 2015 in Brasilien tätig und in diesem Jahr sind es 1.000 Studenten auf dem neuen Campus im Herzen von Belo Horizonte, der Hauptstadt von Minas Gerais.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/931024/SKEMA_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1938556/SKEMA_Law_School_For_Business.jpgKontakt:Christine Cassaboischristine.cassabois@skema.edu (mailto:Christine.cassabois@skema.edu)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/skema-business-school-startet-die-skema-law-school-for-business-301670132.htmlPressekontakt:+33 (0)6 27 49 36 59Original-Content von: SKEMA Business School, übermittelt durch news aktuell