SKECHERS neuer Partner im FIL Rodel Weltcup

Berchtesgaden/Salzburg (ots) -SKECHERS wird in der Saison 2023/24 Hauptsponsor des EBERSPÄCHER Rodel Weltcup und der 52. FIL Rodel Weltmeisterschaften 2024 in Altenberg, Deutschland. Diese Sponsoringvereinbarung schließen die weltweit führende amerikanische Sportschuh-Marke und der Internationale Rodelverband, FIL vorerst für eine Saison.Der von Infront initiierte Vertrag sieht vor, dass das Branding von SKECHERS bei allen neun Weltcup-Veranstaltungen sowie bei den Weltmeisterschaften in Altenberg präsent sein wird. Es ist das erste Mal, dass das Unternehmen eine Rodelveranstaltung sponsert.Die Vereinbarung umfasst die Platzierung des Logos im Startbereich, entlang der Bahn, auf der Startkulisse und auf den Startnummern bei den Einzel- und Sprintwettbewerben der Damen. Außerdem wird es bei der Siegerehrung und auf der Leaderbox zu sehen sein."Wir sind begeistert, SKECHERS als Partner begrüßen zu dürfen. Diese Zusammenarbeit wird den internationalen Rodelsport auf eine neue Ebene heben. SKECHERS, The Comfort Technology Company, ist eine Marke, die für Komfort und Qualität steht. Wir freuen uns darauf, gemeinsam in die neue Weltcupsaison zu starten", so FIL-Präsident Einars Fogelis.Auch seitens SKECHERS herrschte große Vorfreude auf die Partnerschaft. Christoph Wilkens, Geschäftsführer von SKECHERS Deutschland, erklärte: "Das Rodeln ist eine aufregende Sportart, die für ihre Geschwindigkeit und ihren Nervenkitzel bekannt ist. Wir sind stolz darauf, das FIL-Team und die Athleten auf ihrer Reise zu unterstützen. Diese Partnerschaft spiegelt unsere Leidenschaft für den Sport wider und wird es uns ermöglichen, noch enger mit der globalen Rodelgemeinschaft zusammenzuarbeiten."Marco Sautner, Managing Director bei Infront Germany, ergänzt: "Als offizieller Hauptsponsor profitiert Skechers in hohem Maße von der großen medialen Reichweite und der starken Markenpräsenz im Rennrodeln. Diese Sportart bietet eine ideale Plattform, um sich gegenüber einer attraktiven und relevanten Zielgruppe zu positionieren. Umso mehr freut es uns, dass Skechers sein Sportsponsoring mit diesem Engagement sinnvoll ergänzt."Die Sponsoringvereinbarung zwischen SKECHERS und der FIL wird zweifellos dazu beitragen, den Rodelsport weltweit zu fördern und zu einem breiteren Publikum zu bringen. Die Fans können sich auf aufregende Entwicklungen und Veranstaltungen in den kommenden Jahren freuen.Über SKECHERS U.S.A., Inc.Skechers U.S.A., Inc. (NYSE: SKX), ein Fortune-500-Unternehmen mit Sitz in Südkalifornien, designt, entwickelt und vermarktet eine Vielzahl an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Die Kollektionen der The Comfort Technology Company(TM) sind in mehr als 180 Ländern und Regionen in Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie Onlineshops und mehr als 4.500 unternehmenseigenen und fremden Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Das Unternehmen steuert sein internationales Geschäft über ein Netzwerk von hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Händlern.Über den Internationalen Rodelverband, FILDer Internationale Rennrodelverband (FIL) ist der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannte Weltverband des Rodelsports. Die FIL ist der einzige Vertreter des internationalen Rodel-Sports, vertritt die Interessen dieses olympischen Wintersports weltweit und ist die höchste Instanz in allen den Rodel-Sport betreffenden Angelegenheiten. Im Jahr 2023 sind 53 nationale Föderationen Mitglied der FIL.