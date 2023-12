SKAN Aktie: Was noch aussteht!

Die Diskussionen über Skan auf Social Media Plattformen geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen über das Unternehmen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die allgemeine Anlegerstimmung wird ebenfalls als "Neutral" angesehen.

Die Stimmung bezüglich Skan hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weder positiv noch negativ. Auch die Anzahl der Diskussionen hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt. Daher wird auch hier die Einschätzung als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, welcher zeigt, ob sich ein Unternehmen in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Skan-Aktie liegt bei 77,4 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 79,2 CHF liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen Wert von 74,34 CHF im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 79,2 CHF, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Skan daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (55,26 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (38,74 Punkte) deuten darauf hin, dass die Skan-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Skan in Bezug auf die Anlegerstimmung, die technische Analyse und den Relative Strength Index als "Neutral" oder "Gut" bewertet.