SKAN Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Skan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 78,14 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 77,3 CHF liegt, was einer Abweichung von -1,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 76,48 CHF nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen rund um die Skan-Aktie eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Skan-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt an, dass Skan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Skan ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen rund um die Skan-Aktie insgesamt positiv sind. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Skan bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.