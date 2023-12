SKAN Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Die Skan-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 77,79 CHF, während der aktuelle Kurs bei 81,6 CHF liegt, was einer Abweichung von +4,9 Prozent entspricht. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet. Dieser liegt bei 75,26 CHF, was einer Abweichung von +8,42 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht, und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Skan-Aktie ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Skan.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Skan-Aktie liegt bei 14,71, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Skan. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie weder übermäßig im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.