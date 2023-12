SJW Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sjw beträgt das aktuelle KGV 21, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" (mit einem durchschnittlichen KGV von 125) darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sjw eine Performance von -10,83 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um 53,23 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -64,07 Prozent im Branchenvergleich für Sjw. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 53,23 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Sjw 64,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sjw liegt der RSI7 aktuell bei 48,65 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 35,33 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält das Sjw-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, um die aktuelle Position des Wertes im Vergleich zu einem Trendsignal zu bewerten. Der GD200 des Wertes verläuft bei 69,38 USD, während der Kurs der Aktie bei 67,77 USD liegt, was einer Abweichung von -2,32 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 63,54 USD, was einer Abweichung von +6,66 Prozent entspricht und die Aktie damit als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.