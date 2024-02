SJW Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Sjw in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im grünen Bereich, und deshalb erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sjw wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Sjw liegt bei 2,39 Prozent, was 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringeren Rendite im Vergleich zur Branche "Wasserversorgung" erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt gegenüber Sjw waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Sjw von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sjw eine Performance von -23,04 Prozent. Im Branchenvergleich ist dies eine Underperformance von -20,61 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche, die im Durchschnitt um -2,43 Prozent gefallen sind. Auch im Sektorvergleich lag Sjw 20,61 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Sollten SJW Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich SJW jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SJW-Analyse.

SJW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...