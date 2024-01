SJW Aktie: Das hat Gewicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Sjw liegt mit einem Wert von 20,14 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was sie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen lässt. Im Vergleich zur Branche "Wasserversorgung" beträgt der Abstand aktuell 84 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV von 129. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Sjw in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher erhält die Aktie im Bereich Anleger-Stimmung ebenfalls eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie von Sjw derzeit -2,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen fällt mit einer Distanz von -7,65 Prozent zum GD200 "Schlecht" aus. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen. Aufgrund dieser Faktoren erhält Sjw in diesem Bereich eine neutrale bis negative Bewertung.

Insgesamt zeigen sich also gemischte Signale in Bezug auf die Bewertung der Aktie von Sjw. Während fundamentale Kriterien und Anleger-Stimmung positiv ausfallen, sind die technische Analyse und das Sentiment eher neutral bis negativ. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie sich für oder gegen eine Investition in Sjw entscheiden.