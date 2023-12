SJW Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von Sjw hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor (4,86 Prozent) eine Unterperformance von 15,69 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt 4,86 Prozent, und Sjw liegt aktuell 15,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu Sjw veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Sjw, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt ebenfalls eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den vergangenen Wochen. Auch wenn die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zugenommen hat, wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sjw mit 2,57 Prozent 2,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (4,60 Prozent). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Sjw in verschiedenen Bereichen negativ bewertet wird, was auf eine schwache Performance und ein ungünstiges Anleger-Sentiment hindeutet.