SJW Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Aktienkurs von Sjw im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor zeigt eine Rendite von -23,04 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Wasserversorgung" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,83 Prozent, wobei Sjw mit 23,87 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Sjw liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 61,8, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Sjw eine Dividendenrendite von 2,39 Prozent auf, was 2,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Wasserversorgung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Sjw von 57,16 USD eine Entfernung von -13,41 Prozent vom GD200 (66,01 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 62,45 USD auf, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -8,47 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sjw-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.