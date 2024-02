SJW Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Der Aktienkurs des Unternehmens Sjw hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,04 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von -23,3 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um 0,27 Prozent. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,27 Prozent im letzten Jahr, was Sjw um 23,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert positioniert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Sjw ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sjw ist positiv. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Sjw. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sjw liegt bei 18,53, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 135 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Sjw weist für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 68,55 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,87, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild des RSI.

