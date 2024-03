SJW Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Aktie von Sjw weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,39 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,79 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Wasserversorgung"-Branche liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sjw bei 21, was unter dem Durchschnittswert von 132,42 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sjw ist überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht, und der Markt befasste sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Sjw.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sjw-Aktie von 57,54 USD um 11,42 Prozent unter dem GD200 (64,96 USD) liegt, was ein negatives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 60,17 USD, was zu einem neutralen Signal führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sjw-Aktie derzeit sowohl fundamental als auch aus Sicht des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse eher negative Bewertungen erhält.