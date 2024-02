SJW Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs des Unternehmens Sjw zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -23,04 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Wasserversorgung" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,01 Prozent, wobei Sjw mit 21,03 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Sjw mit einer Ausschüttung von 2,39 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Wasserversorgung (4,66 %) 2,27 Prozentpunkte niedriger. Daher wird die Bewertung der Dividende derzeit als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Sjw ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet auf eine insgesamt negative Einschätzung hin, da in den Diskussionen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 60,48 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -9,09 Prozent unter dem GD200 (66,53 USD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 63,47 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,71 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Sjw als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.