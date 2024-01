SJM Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "SJM Holdings":

Die technische Analyse der Sjm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,2 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,38 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -25,63 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 2,5 HKD, was einen Abstand von -4,8 Prozent bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Sjm im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (6,24 %) mit einer Dividendenrendite von 0 % eine niedrigere Ausschüttung auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen führte zu einer Gesamteinschätzung als "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. In Bezug auf Sjm wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion und eine geringe Rate der Stimmungsänderung gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.