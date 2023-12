SJM Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "SJM Holdings":

Die Dividendenpolitik von Sjm wird von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft, da die Dividendenrendite des Unternehmens derzeit unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einem Wert von 0 Prozent weist Sjm eine Differenz von -6,26 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche auf. Dies zeigt, dass die Dividendenrendite von Sjm im Vergleich zu seinen Konkurrenten niedriger ist.

Die Stimmung hinsichtlich der Sjm-Aktie wird hingegen als "Gut" bewertet. Analysten haben die Kommentare und Meinungen in sozialen Medien überwiegend positiv wahrgenommen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Sjm diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Sjm eine "Neutral"-Bewertung. Obwohl die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, wurde auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass Sjm mit einer Rendite von -46,87 Prozent mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 1,66 Prozent, wobei Sjm mit 48,52 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird das Unternehmen in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.