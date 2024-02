SJM Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "SJM Holdings":

Die Aktie von Sjm wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) als überbewertet angesehen. Derzeit wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 480,75 gehandelt, was einem Abstand von 1497 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt von 30,11 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Sjm eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" von 6 Prozent gilt die Aktie als unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Sjm verzeichnet eine Rendite von -53,91 Prozent, was mehr als 49 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" weist eine mittlere Rendite von -8,19 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Sjm mit 45,71 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sjm beträgt derzeit 5,56 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Sjm weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Sjm in diesem Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.