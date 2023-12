SJM Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "SJM Holdings":

Sjm, ein Unternehmen aus dem Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit, schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Das ist 6,27 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,27 %. Aufgrund dessen wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

Die Anlegerstimmung gegenüber Sjm war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten wurde das Unternehmen hauptsächlich positiv bewertet. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Sjm daher eine positive Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein negativer Trend. Der gleitende Durchschnittskurs der Sjm liegt bei 3,29 HKD, während die Aktie selbst nur einen Kurs von 2,29 HKD aufweist. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -30,4 % und zum GD50 von -11,92 %. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine negative Bewertung.

Bezogen auf den Aktienkurs zeigt sich ebenfalls eine Underperformance. Innerhalb der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnete Sjm in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,87 %, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,81 % gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor zeigt sich eine deutliche Unterperformance von 57,04 %.

Insgesamt erhält Sjm aufgrund der negativen Entwicklungen in der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich ein insgesamt "Schlecht"-Rating.