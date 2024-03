SJM Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "SJM Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Sjm-Aktie beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen derzeit 48, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls als neutrales Signal interpretiert wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet die Sjm-Aktie eine Rendite von -40,71 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, in der die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -2,95 Prozent lag, schneidet die Sjm-Aktie mit einem Wert von 37,77 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Sjm-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeit-Branche eine Rendite von 0 % aus, was 6,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sjm-Aktie einen Wert von 480 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,05 deutlich überbewertet ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Sjm-Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.