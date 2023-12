SJM Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "SJM Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) des Sjm-Aktienkurses zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 60, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert der letzten 25 Tage bei 70,73, was auf eine Überbewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Sjm-Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von -46,87 Prozent erzielt, was 56,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite mit 48,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sjm-Aktie liegt bei 480, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,29 als überbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Sjm niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeit Branche. Dieser Unterschied von 6,26 Prozentpunkten führt zur Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".