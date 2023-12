SJM Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "SJM Holdings":

Die technische Analyse der Sjm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,24 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,39 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -26,23 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,53 HKD, was einem Abstand von -5,53 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist die Sjm eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,3 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Sjm-Aktie wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und das Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sjm beschäftigt war.

In fundamentaler Hinsicht wird die Sjm im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 480,75 liegt, was einem Abstand von 1446 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,09 entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich somit eine "Schlecht"-Empfehlung.