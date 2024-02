SJM Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse der Sjm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,49 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung zum GD200 von -17 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 2,34 HKD, was einer positiven Abweichung von +6,41 Prozent entspricht und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % für Sjm, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,55 % für "Hotels, Restaurants und Freizeit" liegt. Die Differenz von 6,55 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite.

Im Vergleich zur Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" hat die Sjm-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,71 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,87 Prozent gefallen sind. Dies entspricht einer Underperformance von -31,85 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die mittlere Rendite bei -5,07 Prozent, wobei Sjm um 35,65 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Sjm-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet wird.

