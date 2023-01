SI Group veröffentlicht den ersten ESG-Bericht, der ihr Engagement für Nachhaltigkeit zeigt

The Woodlands, Texas (ots/PRNewswire) -In dem Bericht sind die Nachhaltigkeitsziele der SI Group mit ihrer Vision für die Zukunft ausgeführtDie SI Group, ein weltweit führendes Unternehmen für Leistungsadditive, hat ihren ersten Bericht in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) veröffentlicht. Der Bericht zeigt das Engagement der SI Group in Bezug auf Nachhaltigkeit und definiert die zukünftigen Ziele des Unternehmens, da es sich verstärkt um die Verbesserung seiner sozialen Verantwortung bemüht. Lesen Sie den Bericht der SI Group von 2022 und erfahren Sie mehr über ihre Nachhaltigkeitsziele hier: www.siigroup.com/sustainability (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3751864-1&h=333194875&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3751864-1%26h%3D2941816363%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.siigroup.com%252Fsustainability%26a%3Dwww.siigroup.com%252Fsustainability&a=www.siigroup.com%2Fsustainability)Dies ist der erste ESG-Bericht der SI Group, der die laufende Arbeit und Leistung in fünf Hauptbereichen erläutert:- Klimawandel und Umweltauswirkungen- Sicherer Betrieb- Nachhaltige Beschaffung- Innovation und Geschäftspraktiken- Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration (DEI)Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt und würdigt die aktuellen Leistungen der SI Group in diesen Bereichen. Er enthält auch die ehrgeizigen ESG-Ziele der SI Group, in denen die wichtigsten Kennzahlen aufgeführt sind, die das Unternehmen auf der Grundlage seiner kontinuierlichen Fortschritte in diesem Bereich erreichen möchte. Die SI Group nutzt den Bericht, um die Vision für die Zukunft des Unternehmens vorzustellen – vom Streben nach kompletter Vermeidung von Verletzungen sowie nach Umweltfreigaben bis hin zur Priorisierung einer integrativeren Belegschaft.„Wir sind stolz auf unsere Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit. Dieser Bericht spiegelt die glaubwürdigen Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit auf unserem Weg zum weltweit führenden Anbieter von Leistungsadditiven wider", so David Bradley, Präsident und CEO. „Das Streben der SI Group nach kontinuierlicher Verbesserung, gepaart mit unserem Engagement für Nachhaltigkeit als grundlegendem Bestandteil unserer Mission, versetzt die SI Group in die Lage, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen oder zu übertreffen."Informationen zu SI GroupSI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien für Leistungsadditive, Prozesslösungen, pharmazeutische Wirkstoffe und chemische Zwischenprodukte. Die Lösungen der SI Group sind für die Verbesserung der Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff-, Erdöl- und Pharmaindustrie unerlässlich. Die SI Group verfügt über 20 Produktionsstätten auf drei Kontinenten, die weltweit mit rund 2.000 Mitarbeitern Kunden in 80 Ländern beliefern. Im Jahr 2021 wurde der SI Group von EcoVadis der Gold Award für soziale Unternehmensverantwortung verliehen. Sie gehört zur 5%-Spitzengruppe unter mehr als 50.000 Unternehmen weltweit. Die SI Group, die sich leidenschaftlich für Sicherheit, Chemie, Nachhaltigkeit und hervorragende Ergebnisse einsetzt, treibt zur Schaffung von Werten Innovationen und Veränderungen voran. Weitere Informationen finden Sie auf www.siigroup.com.joe@jgrandecommunications.comMedienkontakt:Joseph GrandeTel.: +1.413.684.2463joe@jgrandecommunications.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/si-group-veroffentlicht-den-ersten-esg-bericht-der-ihr-engagement-fur-nachhaltigkeit-zeigt-301718340.htmlOriginal-Content von: SI Group, Inc., übermittelt durch news aktuell